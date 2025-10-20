"Лига.нет": теневая экономика Украины равна почти половине ее доходов

Показатели могут достичь около $23-31 млрд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Доля теневого сектора экономики Украины сопоставима практически с половиной официальных доходов государства. Об этом сообщило украинское издание "Лига.нет", корреспондент которого посетил 11-й Киевский международный экономический форум, где представители власти и бизнеса обсудили масштабы теневой экономики и борьбу с ней.

В материале отмечается, что в 2025 году теневой сектор экономики Украины может достичь 1-1,3 трлн гривен (около $23-31 млрд). Это почти половина официальных доходов государства, подчеркивает "Лига.нет".

Как пишет украинское издание "Инсайдер", до февраля 2022 года теневой сектор экономики Украины был равен 28% ВВП. Однако в настоящее время он вырос до 40-50%, в некоторых секторах - до 70%.