В Приморском крае повысят качество теплоснабжения

Для этого в регионе установят 24 автоматизированных модульных котельных

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Установка 24 автоматизированных модульных котельных в Приморском крае в 2026 году приведет к улучшению качества теплоснабжения у порядка 3 тыс. приморцев. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краевого предприятия "Примтеплоэнерго" Вячеслав Бабич.

"На 2026 год у нас запланирована установка еще 24 автоматизированных модульных котельных на территории Приморского края. Помимо этого, у нас запланировано строительство двух газовых котельных в городе Находка. Владивосток тоже приступил к строительству. В среднем от установки АМК качество теплоснабжения улучшится у порядка трех тысяч приморцев. Данные котельные заменят изношенные и дорогостоящие объекты теплоснабжения. Такие котельные компактны, автоматизированны, удобны и надежны в эксплуатации", - рассказал он.

По его словам, такие котельные можно размещать вблизи жилых домов, что "позволяет сокращать протяженность тепловых сетей и тем самым снижать теплопотери при транспортировке тепловой энергии".

Бабич также рассказал, что идут работы по строительству газовой котельной, а также планируется установка тепловых насосов промышленного масштаба. "Мы планируем до следующего отопительного периода эти все мероприятия выполнить. Но, помимо этого, мы запланировали установку тепловых насосов промышленного масштаба. Это на самом деле колоссальный проект. Мы их сейчас устанавливаем тоже на отдаленных территориях. Они в летний период подают горячую воду. В основном мы их ставим на соцобъекты: больницы, поликлиники. В 2026 году планируем еще два объекта закрыть данными тепловыми насосами", - поделился планами Бабич.