Стоимость золота растет более чем на 3%

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) демонстрирует рост более чем на 3%, следует из данных торговой площадки

По данным на 15:00 мск, цена на драгметалл составляла $4 297,5 за тройскую унцию (+2%). По состоянию на 15:42 мск, стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $4 341,4 за тройскую унцию (+3,04%).

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex также демонстрировала рост на 2,64% - до $51,425 за тройскую унцию

Исторический максимум на золото был установлен 17 октября 2025 года. Тогда драгметалл поднялся до отметки в $4 392 за тройскую унцию.