Карта "Мир" может стать универсальным идентификатором льготника

Первые пилотные проекты могут быть запущены в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Карты "Мир" можно будет использовать как идентификатор льготника для получения товаров и услуг по государственным и негосударственным программам поддержки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Первые пилотные проекты могут быть запущены в 2026 году.

"Со своей стороны НСПК готова обеспечить процессинг доступа к государственным и негосударственным льготным программам на базе банковской карты ПС "Мир". На карту теперь не только можно будет получить выплаты, но использовать ее как идентификатор льготника для получения и оплаты льготных товаров и услуг", - сообщил заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.

Для доступа к новым функциям не потребуется выпускать новую карту - достаточно привязать действующую через "Госуслуги". Сроки запуска проекта оцениваются как "не сильно длительные".

"Возможно, это 2026 год. Мы оцениваем, что какие-то субъекты, которые войдут с нами в активное взаимодействие. Первые примеры. Будет этапность в любом случае", - сказала во время форума "Финополис-2025" директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова.

НСПК совместно с Минцифры и Минтрудом работает над адаптацией технологических решений на федеральном уровне. Бизнес также сможет подключиться к проекту и предлагать собственные программы для льготников. В НСПК подчеркнули открытость к обсуждению с органами власти и предпринимателями возможных механик предоставления льгот по картам "Мир".