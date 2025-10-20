В Самарской области предоставят налоговые льготы предприятиям ТЭК

Меры поддержки выработает комиссия по развитию нефтегазового сектора

САМАРА, 20 октября. /ТАСС/. Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Самарской области получат налоговые льготы и возможности для модернизации после атак беспилотников, меры поддержки выработает создаваемая комиссия по развитию нефтегазового сектора. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании.

"В очередной раз недоброжелателем, противником были атакованы объекты ТЭК на территории Самарской области. Они не увенчались успехом, вместе с тем мы видим системное продолжение нападок на критически значимые объекты инфраструктуры. В этой связи правительством Самарской области принято решение о безусловной поддержке предприятий, которые работают в нефтегазовом секторе, с целью их модернизации и обновления", - сказал Федорищев.

Губернатор сообщил о намерении обратиться к руководству крупнейших компаний ТЭК, работающих в регионе, чтобы создать совместную комиссию по развитию нефтегазового сектора области. Ее задачами станут оценка ущерба, нанесенного вражескими действиями, и модернизация в соответствии с современными экологическими стандартами.

Федорищев также сообщил, что поручил правительству и региональному Минфину во взаимодействии с федеральными структурами провести оценку законодательства Самарской области в части оценки фискальной налоговой политики. "Мы предложим этим компаниям в трехлетний период такие налоговые льготы, которые позволят им не только, если был обнаружен ущерб, восстановить базовые исходные задачи, но и модернизироваться по самым современным стандартам. Данная инициатива будет оформлена законом Самарской области", - подчеркнул губернатор.

Федорищев сообщил, что пригласит федеральные структуры присоединиться к работе и "отдельным фронтом выступить в поддержку нефтегазового сектора". По его словам, сотрудничество уже обсуждается с Российским союзом промышленников и предпринимателей.