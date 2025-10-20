Новак заявил о потенциале роста взаимодействия с Суданом в разных отраслях

Вице-премьер РФ провел встречу с министром финансов и экономического планирования республики Джибрилем Ибрагимом и министром энергетики Ибрагимом Эльмутасимом

Вице-премьер РФ Александр Новак © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с делегацией Республики Судан, на которой отметил потенциал для наращивания взаимодействия двух стран в разных областях, говорится в сообщении правительства РФ.

Новак встретился с министром финансов и экономического планирования Республики Судан Джибрилем Ибрагимом и министром энергетики Ибрагимом Эльмутасимом. Стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества.

"Судан является нашим важным партнером в Африке, мы связываем с ним наши планы на взаимовыгодное сотрудничество и настроены на продолжение диалога. Полагаем, что имеется потенциал между Россией и Суданом для наращивания взаимодействия в разных областях. На прошедшем в прошлом месяце заседании восьмой совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству были зафиксированы наиболее перспективные направления развития между нашими странами. Достигнуто понимание в наращивании двустороннего взаимодействия в вопросах транспорта, энергетики, торговли, сельского хозяйства, образования", - подчеркнул российский вице-премьер.