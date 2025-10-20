Ozon планирует возобновить торги на Мосбирже 11 ноября

Компания взаимодействует с Мосбиржей по вопросу изменения уровня листинга своих обыкновенных акций с третьего на первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon планирует возобновить торги обыкновенными акциями МКПАО "Озон" на Московской бирже 11 ноября 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"МКПАО "Озон" сообщает о завершении автоматической конвертации американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО "Озон". Компания ожидает, что торги обыкновенными акциями МКПАО "Озон" на Московской бирже возобновятся 11 ноября 2025 года. О точной дате Московская биржа заранее проинформирует инвесторов", - говорится в сообщении.

Компания взаимодействует с Московской биржей по вопросу изменения уровня листинга своих обыкновенных акций с третьего на первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

С 25 сентября 2025 года Московская биржа приостановила торги расписками Ozon.