Hyundai Group представила польскую версию танка K2 на выставке ADEX

Hyundai Rotem также впервые показала прототип беспилотного наземного транспортного средства на водородном топливе Black Veil

Редакция сайта ТАСС

КОЯН /Республика Корея/, 20 октября. /ТАСС/. Компании конгломерата Hyundai Group представили на выставке оборонной продукции ADEX 2025 в городе Коян свои новые разработки и прототипы, включая польскую версию танка K2 и беспилотное наземное транспортное средство на водородном топливе Black Veil, передает корреспондент ТАСС.

Международная выставка аэрокосмической и военной техники ADEX проходит каждые два года. 20 октября ее официально открыл президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. В деловой части выставки принимают участие ключевые оборонные компании Южной Кореи, включая Hanwha Aerospace, которая производит самоходные артиллерийские установки K9, Hyundai Rotem (танки K2), LIG Nex1 (ракетное вооружение), KAI (истребители KF-21), Poongsan (боеприпасы) и другие. Многие корпорации представили свои наработки, касающиеся применения искусственного интеллекта в военной сфере.

Hyundai Rotem представила на своей площадке версию танка K2, модифицированную для экспорта в Польшу. Как рассказал корреспонденту ТАСС сотрудник компании, K2PL отличается от базовой версии дополнительными средствами защиты, в том числе боевым модулем с дистанционным управлением (RCWS) для пулемета, системой для борьбы с дронами с помощью помех, более продвинутой системой активной защиты. "Еще одно отличие состоит в том, что версия K2PL получила специальную усиленную броню", - отметил сотрудник, но не раскрыл деталей. Помимо этого, польская версия оказалась тяжелее: примерно 60 тонн против 56 тонн базовой K2GF.

Hyundai Rotem также впервые показала прототип беспилотного наземного транспортного средства на водородном топливе Black Veil. В зависимости от задачи, как предполагается, на него можно будет установить боевой модуль с дистанционным управлением для пушки калибра 30 мм, ПТУР или систему для борьбы с дронами. Также машину можно будет адаптировать для перевозки грузов или эвакуации раненых. Black Veil имеет низкий профиль и плоскую верхнюю часть, на которую и будут устанавливать различные модули. Компания указывает на низкий уровень шума, который издает машина, что позволит ее использовать в ситуациях, когда важно остаться незамеченными. Представитель организации рассказал, что они планируют в будущем произвести около 40 единиц такой техники.

Компания KIA установила на своей площадке пикап Tasman, который будет использоваться в качестве командно-штабного автомобиля. Недавно этот производитель был выбран в качестве поставщика для южнокорейских вооруженных сил. Рядом стоял прототип самоходной артиллерийской установки калибра 105 мм на шасси внедорожника KLTV (K351), на нем используется орудие от компании Hyundai Wia. Представитель организации в беседе отметил, что эту САУ можно будет транспортировать на вертолете, поскольку ее вес составляет около 7 тонн. KIA сотрудничает с Вооруженными силами Республики Корея с 1973 года.