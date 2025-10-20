В МИД РФ предупредили о самом длительном за 60 лет замедлении роста ВВП

Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2025 году глобальный рост составит лишь 2,3%, отметил директор Департамента экономического сотрудничества российского дипведомства Дмитрий Биричевский

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Средний показатель роста мирового ВВП в текущем десятилетии составит всего 2,5%, что станет самым продолжительным замедлением глобального роста за последние 60 лет. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский со ссылкой на оценки Всемирного Банка.

По его словам, в настоящее время мировая экономика столкнулась "с целым комплексом вызовов". К их числу относятся "тектонические сдвиги в глобальных торговых отношениях, рост протекционизма, деформация логистических цепочек, повышенная волатильность финансовых рынков, углубление социально-экономических и технологических разрывов между странами". Дипломат отметил, что эти процессы "требуют от международного сообщества выработки сбалансированных, прагматичных решений", ведь "разрушительный эффект перечисленных негативных факторов на мировую экономику очевиден".

"Согласно прогнозам Всемирного банка, в текущем году глобальный рост составит лишь 2,3% - это самый медленный темп с 2008 года. К 2027 году ожидается, что средний показатель роста мирового ВВП в текущем десятилетии составит всего 2,5% - такого продолжительного замедления глобального роста не наблюдалось за последние 60 лет", - сказал он на 16-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

16-я сессия ЮНКТАД проходит с 20 по 23 октября в Женеве. В ней принимают участие делегации более 100 стран, включая около 60 министров и 40 замминистров. Они обсудят способы стимулирования экономических преобразований в интересах справедливого, инклюзивного и устойчивого развития. Мероприятие проходит раз в четыре года.