Петербург и Приморье планируют совместные меры по расширению турпотоков

Регионы заинтересованы в развитии транспортных коридоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Приморский край будут принимать совместные меры по расширению туристических потоков. Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, об этом договорились на встрече в Смольном губернаторы Александр Беглов и Олег Кожемяко.

"Мы последовательно выполняем договоренности о расширении двустороннего сотрудничества, достигнутые в 2021 году. Вместе реализуем значимые проекты в различных сферах, которые приносят пользу жителям Северной столицы и Приморья", - привела пресс-служба слова Беглова.

Одной из главных тем встречи было развитие туризма. "Успешно выполняются ранее достигнутые межрегиональные договоренности о развитии туризма. В ходе встречи обсуждались дальнейшие меры по расширению туристических потоков, включая проведение взаимных рекламных кампаний туристских возможностей Петербурга и Приморского края", - отметили в пресс-службе.

На встрече губернатор Петербурга также отметил, что оба региона являются лидерами страны в развитии судостроения и привлекают в эту отрасль значительные инвестиции. Петербург и Приморский край заинтересованы в развитии Северного морского пути и других транспортных коридоров, связывающих европейскую часть России и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Беглов и Кожемяко договорились укреплять межрегиональное взаимодействие, гуманитарные и деловые контакты, наращивать кооперацию между предприятиями в разных отраслях промышленности, расширять культурные связи.