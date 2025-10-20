Индекс РТС замедлил рост после публикации ЦБ официальных курсов валют

По данным на 17:50 мск, показатели росли на 0,95%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Индекс РТС замедлил рост после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 21 октября до 81,36 рубля, евро понизил до 94,38 рубля, курс юаня ЦБ повысил до 11,35 рубля.

По данным на 17:50 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи росли на 0,95% - до 1 068,54 и 2 746,93 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:57 мск индекс РТС замедлил рост и находился на уровне 1 062,27 пункта (+0,36%), индекс Мосбиржи рос до 2 743,44 пункта (+0,82%).