Свыше 10 тыс. жителей Марий Эл улучшат жилищные условия в следующем году после капремонта

Трехлетний план является частью большой программы, которая продлена до 2052 года

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 20 октября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. жителей Марий Эл смогут улучшить в следующем году условия проживания в многоквартирных домах за счет программы капитального ремонта. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Утвердили краткосрочный план проведения капремонта на ближайшие три года: только в будущем году работы запланированы в 92 многоквартирных домах общей площадью 251,6 тыс. кв м, жилищные условия улучшат более 10 тыс. человек",- сказал Зайцев. Он отметил, что трехлетний план является частью большой программы, которая продлена до 2052 года.

В частности, продолжил глава региона, план сформирован для муниципалитетов, включая Йошкар-Олу, Волжск и Козьмодемьянск, а также Звениговский, Медведевский, Советский и другие районы. "В следующем году реестр домов, подлежащих капремонту, дополнят новыми позициями, которые определены на основании результатов обследований технического состояния домов", - заключил Зайцев.

Ранее глава республики сообщал, что за 11 лет действия республиканской программы капремонта было обновлено 1 тыс. 118 многоквартирных домов, причем в 176 из них работы выполнили рамках трехлетнего цикла, рассчитанного на 2023-2025 годы. По итогам текущего года власти ожидают обновление 198 ключевых конструктивных элементов домов, включая инженерные сети, крыши, лифты, подвалы и фасады.