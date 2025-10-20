Ровер от "Яндекса" выставили на продажу из-за обновления

По данным объявления на портале "Авто.ру", его стоимость составила 1 млн рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ровер от "Яндекса", который перевозит продукты из магазинов в доставке, выставлен на продажу за 1 млн рублей из-за обновления. Соответствующее объявление было обнаружено на портале "Авто.ру".

Среди характеристик ровера указано, что пробег его составляет 8 тыс. заказов, выпуска 2019 года, в ДТП не участвовал, а также "работал в автономном режиме, без вмешательства оператора". В комплектации у ровера имеются парктроники, система климат-контроля отсека, система контроля тротуара, электропривод багажника, встроенная сигнализация и новая зимняя резина.

В причине продажи указано, что продавец обновляется на новый ровер.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что действительно планируют обновление для роверов, однако, относительно самого объявления в компании ничего комментировать не стали.

Планируется, что 23 октября пройдет первая конференция "Яндекса", посвященная физическому ИИ, в рамках которой планируется представить актуальный автономный флот и поделиться планами по его применению.