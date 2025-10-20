"Домклик": рост цен на жилье в РФ ускорился, но не успевает за темпами инфляции

Цены на "вторичку" растут быстрее новостроек, компенсируя отставание, начавшееся ранее с запуском льготных программ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Рост цен на новостройки и готовое жилье в РФ ускорился за девять месяцев 2025 года, но не успевает за темпами инфляции. Об этом говорится в материалах сервиса Сбербанка "Домклик" и "Сбериндекса".

"Рост цен на первичном рынке несколько ускорился, на вторичном замедлился, но в обоих случаях он не успевает за инфляцией: за 12 месяцев новостройки и готовое жилье прибавили всего 5% и 5,7%. Рост цен связан с активизацией спроса: количество сделок на первичном и вторичном рынках росло четыре месяца подряд - с июня по сентябрь", - говорится в материалах.

Отмечается, что цены на "вторичку" растут быстрее новостроек, компенсируя отставание, начавшееся ранее с запуском льготных программ. Разрыв между стоимостью "квадрата" между новостройками и готовым жильем последних 10 лет постройки составил 5,6%. Стоимость такого жилья увеличилась за год на 9,4%.

В сентябре этого года стоимость квадратного метра в новостройках РФ выросла на 0,4% - до 176,8 тыс. руб. после двух месяцев снижения. Лидерами по стоимости строящегося жилья стали Москва (368,9 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербург (246,9 тыс. руб.), Республика Татарстан (195,0 тыс. руб.), Московская и Ленинградская области (192,4 тыс. руб. и 180,5 тыс. руб. соответственно). Наименьшая динамика стоимости "квадрата" четвертый месяц подряд наблюдается в Пензенской области (101,5 тыс. руб./кв. м), Удмуртской Республике (121,8 тыс. руб.) и Воронежской области (123,5 тыс. руб.).

Средняя стоимость "квадрата" вторичного жилья увеличилась в сентябре этого года до 117,5 тыс. руб. Цены в этом сегменте растут с сентября прошлого года: за 12 месяцев они увеличились на 5,7%. Наибольшая стоимость готовых квартир отмечается в Москве и Санкт-Петербурге: цена за квадратный метр жилья в этих городах составляет 317,2 тыс. и 215 тыс. руб. соответственно. Далее идет Московская область (150,1 тыс. руб./кв. м). Наименьшие цены на готовые квартиры отмечены в Челябинской (79,3 тыс. руб./ кв. м), Саратовской (79,6 тыс. руб.) и Кемеровской областях (81,1 тыс. руб.). Однако во всех трех регионах цена "квадрата" выросла.