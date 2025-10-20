Сийярто: Венгрия продолжит борьбу против плана ЕС по отказу от нефти и газа РФ

Глава МИД республики отметил, что инициатива Еврокомиссии еще должна быть утверждена Европарламентом в качестве закона ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Венгрия будет до конца бороться против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей и намерена использовать для этого все доступные политические и юридические средства. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в заседании Совета ЕС в Люксембурге.

Он отметил, что инициатива Еврокомиссии еще должна быть утверждена Европарламентом в качестве закона ЕС. "Мы будем защищать энергетическую безопасность Венгрии и наши низкие цены на коммунальные услуги. Мы не допустим, чтобы Брюссель вызвал резкое повышение цен для венгерских граждан. Мы не позволим, чтобы из-за Украины венгры платили за коммунальные услуги во много раз больше, чем сейчас. Поэтому мы будем использовать все политические и юридические средства, чтобы не допустить принятия такого закона", - сказал глава МИД в беседе с венгерскими журналистами в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.

Он отметил, что деньги, которые Венгрия выплачивает России по долгосрочным контрактам за поставки нефти и газа, "составляют чуть менее 0,2% российского ВВП". "Неужели кто-то всерьез думает, что если Россия не получит наши деньги, равные 0,2% ВВП, то Украина выиграет войну или Россия окажется на коленях?" - поинтересовался министр.

Венгрия, как и Словакия, выступила против инициативы Еврокомиссии, но не смогла использовать право вето, поскольку Совет ЕС решил утверждать ее простым большинством голосов в качестве экономической, а не санкционной меры. Будапешт считает такой подход неправомерным и намерен продолжить борьбу против плана Брюсселя, который нанесет ущерб энергобезопасности страны. Сийярто уточнил, что план будет обсуждаться теперь на консультациях с Европарламентом и Еврокомиссией, а затем вновь вернется в Совет ЕС.

В понедельник Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года. Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года. Ранее правительство Венгрии выражало намерения добиться для себя исключения из этих правил.