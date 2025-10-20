В ГД внесли законопроект о статусе квалифицированного инвестора при страховании жизни

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий изменения в классификацию видов страхования жизни и вводящий дополнительное требование к определенным видам страхования жизни - наличие статуса квалифицированного инвестора. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект запускает новый вид страхования жизни с выплатой инвестиционного дохода, написал Аксаков в своем Telegram-канале. "Оно будет подразделяться на два вида: с объявленной доходностью, когда выплаты будут зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам, и с расчетной доходностью: в этом случае доход будет зависеть от прибыльности конкретных активов и иных указанных рыночных факторов, но не от деятельности страховщика", - указал глава комитета Госдумы по финрынку.

Он отметил, что последний вид страхования предназначается для граждан с крупными накоплениями. Так, договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать только квалифицированные инвесторы (необходимо соблюдение имущественного ценза или наличие сертификата, подтверждающего знания) при единовременной уплате страховой премии от 6 млн рублей. Страхование с расчетной доходностью станет отдельным, независимым дополнением к уже реализуемому долевому страхованию жизни (ДСЖ), пояснил депутат.

Учитывая востребованность у граждан понятных инвестиционных продуктов с прозрачным механизмом определения стоимости активов и выплат, новые виды страхования должны стать эффективным инструментом формирования личных долгосрочных накоплений и призваны обеспечить дополнительный приток длинных денег в экономику страны, полагает Анатолий Аксаков.

Предусматривается, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года.