Эксперт Свириденко: новые санкции ЕС не смогут лишить Сербию российского газа

В документе используется формулировка, которая подразумевает, что газ, который идет транзитом через страны ЕС, не должен попадать в сами страны Евросоюза, напомнил исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Возможность поставок газа в Сербию через территорию стран Евросоюза (ЕС) сохранится даже с учетом новых санкционных ограничений. Такое мнение ТАСС выразил исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Совет ЕС утвердил план по отказу от импорта российского газа. Он будет поэтапным: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов, долгосрочные будут действовать до 1 января 2028 года. Совет ЕС также намерен не допустить транзит российского газа в Евросоюз через другие страны.

"Теоретически возможность поставок газа в Сербию через территорию, например, Болгарии, должна сохраниться, а в сам ЕС они хотят остановить поставки самое позднее 1 января 2028 года, чем сделают себе же жизнь только дороже", - заявил эксперт.

Как отметил Свириденко, в документе используется формулировка, которая подразумевает, что газ, который идет транзитом через страны ЕС, не должен попадать в сами страны ЕС, для чего и вводится дополнительный мониторинг.

"В самом документе также нет запрета на транзит российского газа в третьи страны через территорию ЕС, говорится о более жестком контроле и предварительном информировании об объемах такой поставки", - пояснил он.