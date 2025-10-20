Предприниматели из ДНР получат грант на рекламу своих товаров

Заявки будут приниматься до середины ноября

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. Оператор рынка наружной рекламы предоставит рекламное время производителям товаров и услуг из Донецкой Народной Республики на 50 млн рублей. Заявки будут приниматься до середины ноября, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Поддержим наш бизнес специальным грантом - средства пойдут на рекламу товаров и услуг местных производителей. Ведущий оператор рынка наружной рекламы "Восток-медиа" инвестирует в продвижение брендов Донбасса 50 миллионов рублей в виде рекламного времени на цифровых экранах. Заявки от предпринимателей принимаются до 15 ноября. Этот механизм обсудили сегодня с управляющим партнером "Восток-медиа" Алексеем Митрюшиным", - написал Пушилин.

Он добавил, что первый запрос уже поступил от компании "Славолия групп", которая производит пищевые продукты. Ей вручили сертификат на 1 млн рублей.

"Стоит добавить, что в партнерстве с "Восток-медиа" в Донецке и Макеевке мы устанавливаем умные остановки, демонтируем старые и аварийные рекламные конструкции. До конца года рекламный оператор планирует полностью завершить эту работу. На этих местах размещаем современные цифровые экраны, в том числе с социально значимой информацией", - отметил глава региона.