Приостановка ГПЗ в Оренбурге не повлияла на поставки газа в Казахстан

Газоснабжение осуществляется в штатном режиме

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Приостановка работы газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Оренбурге после атаки БПЛА не повлияла на поставки газа в Казахстан. Выпадающие объемы замещаются за счет предусмотренных заранее резервных механизмов, сообщили в Минэнерго республики.

"Распространяемая в ряде СМИ и социальных сетях информация о якобы возможных перебоях с газом в Астане и других областях не соответствует действительности. Газоснабжение газифицированных регионов страны, включая столицу, осуществляется в штатном режиме, в полном объеме и без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении.

Поставки осуществляются в том числе за счет предусмотренных заранее резервных механизмов, таким образом, недополученные объемы оперативно замещаются в рамках действующих контрактов. "Никакого дефицита газа для внутренних потребителей, включая столичные ТЭЦ, нет и не прогнозируется. По предварительной информации, полученной от партнеров, в ближайшее время ожидается возобновление приема газа на Оренбургском ГПЗ", - добавили в министерстве.

19 октября глава Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале сообщил, что БПЛА атаковали промышленное предприятие, в результате чего пострадала инфраструктура газозавода. По его словам, в результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов, на устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы, среди сотрудников предприятия никто не пострадал. По информации ПАО "Газпром", в результате завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.