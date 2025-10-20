На Карачаганаке снизилась добыча газа после приостановки работы оренбургской ГПЗ

Возврат к плановым показателям будет осуществлен после восстановления штатной работы ОГП

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Возврат к плановым показателям добычи газа на месторождении Карачаганак в Казахстане будет осуществлен после восстановления штатной работы оренбургского газоперерабатывающего завода (ОГП). Сейчас объемы снижены, сообщили в Минэнерго Казахстана.

"В связи с временными ограничениями на прием газа на ОГП, оператор месторождения Карачаганак осуществил контролируемое снижение объема добычи. Данная мера не влияет на исполнение обязательств по поставкам газа на внутренний рынок Казахстана. Возвращение к плановым производственным показателям начнется сразу после восстановления штатной работы ГПЗ", - сказано в сообщении.

Как отметили в министерстве, по предварительной информации, возобновление приема газа на оренбургском заводе ожидается в ближайшее время.

19 октября глава Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале сообщил, что БПЛА атаковали промышленное предприятие, в результате чего пострадала инфраструктура газозавода. По его словам, в результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов, на устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы, среди сотрудников предприятия никто не пострадал. По информации ПАО "Газпром", в результате завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.