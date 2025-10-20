В Казахстане назвали стратегически важным строительство ГПЗ на Карачаганаке

Вопрос находится в активной проработке, сообщили в Минэнерго республики

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана назвали стратегическим приоритетом строительство собственного газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак после приостановки приема газа Оренбургским ГПЗ из-за атаки БПЛА. Вопрос находится в активной проработке, сообщили в Минэнерго республики.

"Вопрос строительства собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является стратегическим приоритетом для Правительства и находится в активной проработке", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что перебоев с газом с стране нет, выпадающие объемы замещаются за счет резервов и поставок по другим контрактам.

19 октября глава Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале сообщил, что БПЛА атаковали промышленное предприятие, в результате чего пострадала инфраструктура газозавода. По его словам, в результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов, на устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы, среди сотрудников предприятия никто не пострадал. По информации ПАО "Газпром", в результате завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.