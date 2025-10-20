Туристический поток по России увеличился за 10 лет почти на 46 млн человек

Регионами - лидерами по росту турпотока стали Чечня, Адыгея, Ингушетия, Республика Алтай, Дагестан, Крым и Севастополь

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Туристический поток по России за последние 10 лет вырос более чем в 2 раза, следует из данных Росстата (есть в распоряжении ТАСС), подготовленных к Всемирному дню статистики.

Регионами - лидерами по росту турпотока с 2014 по 2024 годы стали: Чеченская Республика - в семь раз (с 34,2 тыс. до 245,6 тыс. человек), Республика Адыгея - в шесть раз (с 80,2 до 503 тыс.), Республика Ингушетия - в пять раз (с 8,6 тыс. до 44,7 тыс.), Республика Алтай - в четыре раза (136 тыс. до 550,5 тыс.), Дагестан - в четыре раза (124,8 тыс. до 513,2 тыс.), Республика Крым и Севастополь - в четыре раза (с 489 тыс. до 2 млн и с 32,5 тыс. до 152 тыс., соответственно).

В номинальном выражении лидеры по росту турпотока за 10 лет: Москва - на 7,1 млн туристов (в два раза), Краснодарский край - на 6,2 млн (в два с половиной раза), Санкт-Петербург - на 3,5 млн (в два раза), Московская область - на 3,3 млн (в два раза).

И если в 2014 году туристический поток по России составлял 44,2 млн человек и до 2019 года наблюдался его поступательный рост (до 76 млн), то в 2020 году произошло падение до 47,4 млн. Однако уже в 2023 году турпоток превысил допандемийный показатель и составил 83,6 млн поездок.

Доля туризма в ВВП России в 2024 году составила 2,9%, с 2020 года отмечался плавный рост показателя. Объем услуг туроператоров и турагентств за пять лет (с 2020 года) вырос в четыре раза - до 366,1 млрд рублей, санаторно-курортных организаций - в 2,3 раза, до 236,4 млрд рублей, гостиниц и других коллективных средств размещения - в 2,9 раза, до 532,8 млрд рублей. Экспорт туристических услуг за этот период возрос в 1,9 раза.

"На 2025 год мы ставим задачи по дальнейшей реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Уверен, что создаваемая инфраструктура и растущий интерес путешественников позволят нам приблизиться к ключевым показателям, определенным президентом на 2030 год", - подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.