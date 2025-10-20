США и Австралия инвестируют $3 млрд в добычу критически важных минералов

Стоимость извлекаемых ресурсов в этих проектах оценивается в $53 млрд

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Правительства Соединенных Штатов и Австралии инвестируют $3 млрд в проекты по добыче критически важных минералов. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Правительства США и Австралии намерены вложить более $3 млрд в проекты по добыче критически важных минералов в течение следующих шести месяцев, при этом стоимость извлекаемых ресурсов в этих проектах оценивается в $53 млрд", - говорится в документе, опубликованном после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.