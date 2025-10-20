Акции Apple росли почти на 5% на фоне высоких продаж iPhone 17

К 20:15 мск акции поднимались до $263,31 за бумагу

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Стоимость акций американской корпорации Apple демонстрирует рост почти на 5% и обновляет исторический максимум на электронной бирже Nasdaq. Об этом свидетельствуют данные торгов. Такая динамика может быть отмечена на фоне высоких продаж iPhone 17.

По данным на 18:50 мск акции корпорации росли на 4,8%, до $264,39 за бумагу, обновляя исторический максимум. К 20:15 мск акции поднимались на 4,37%, до $263,31 за бумагу.

Капитализация Apple, которая находится на втором месте после Nvidia ($4,48 трлн) по рыночной стоимости, достигла $3,91 трлн, свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap, который рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалюты и паевых инвестиционных фондов.

Ранее Apple представила новое поколение смартфонов - iPhone 17, в традиционную линейку из четырех смартфонов вошла модель с самым тонким за всю историю корпусом - iPhone 17 Air , толщина телефона составила 5,6 мм. Трансляция велась на сайте корпорации.