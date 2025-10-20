Стоимость криптовалюты Ethereum перешла к снижению

К 20:35 мск криптовалюта перешла к снижению и находилась на уровне $3 935

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрирует снижение на 1,5%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 19:19 мск, курс Ethereum рос на 0,22%, до $3 978. К 20:35 мск криптовалюта перешла к снижению и находилась на уровне $3 935 (-1,5%).

Текущий исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По данным Coinmarketcap на 20 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,72 трлн. Из них $2,193 трлн (59,1%) приходится на биткойн, $474,336 млрд (12,8%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 115 тыс. трейдеров на сумму $431,2 млн. Порядка $212,05 млн пришлось на длинные позиции, $219,27 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $5,59 млн, из которых порядка $4,37 млн пришлось на длинные позиции, $1,22 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на Hyperliquid - ETH-USD стоимостью $12,28 млн.