В работе Telegram произошел сбой

По данным портала Downdetector на 20:56 мск, за последний час на сбой в работе мессенджера пожаловались 1 563 пользователей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские пользователи Telegram начали сообщать о сбоях в работе мессенджера, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала Downdetector на 20:56 мск, за последний час на сбой в работе мессенджера пожаловались 1 563 пользователей, за сутки - 1 795 человек. 37% пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения, 28% - сбой в работе сайта, 27% - сбой оповещений, 3% - общий сбой, 1% - сбой сервиса, свидетельствуют данные Downdetector.

По данным сервиса, больше всего жалоб поступило из Тюменской области (5%), Томской, Челябинской, Кировской областей и Удмуртской Республики (по 4% соответственно).