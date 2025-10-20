Армения поддержала создание координационной платформы по Транскаспийскому коридору

Глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян выразил уверенность, что новая эпоха безопасности и стабильности, установленная на Южном Кавказе еще больше укрепляется благодаря приверженности Еревана дальнейшему укреплению устойчивости страны

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Армения приветствует создание координационной платформы ЕС по Транскаспийскому транспортному коридору и готова стать активным и конструктивным партнером в обеспечении его успеха, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

"Мы приветствуем создание координационной платформы ЕС по Транскаспийскому транспортному коридору, и Армения готова стать активным и конструктивным партнером в обеспечении его успеха, в том числе путем включения нашего проекта "Перекресток мира" и программы TRIPP (более известный как маршрут Трампа - прим. ТАСС) в инициативу ЕС "Глобальные шлюзы", - сказал политик в ходе выступления на министерской встрече "Межрегиональная безопасность и взаимосвязанность", созванной ЕС, передает МИД Армении.

Вместе с тем он выразил уверенность, что новая эпоха безопасности и стабильности, установленная на Южном Кавказе еще больше укрепляется благодаря приверженности Армении дальнейшему укреплению устойчивости страны. В этом ключе он добавил, что партнерство Еревана с Евросоюзом играет центральную роль в этих усилиях. "Мы добавили важный компонент безопасности в двустороннюю повестку дня Армения-ЕС, расширив наши отношения с рамок политического и экономического сотрудничества до уровня стратегического партнерства", - заключил он.

Ранее стало известно, что ЕС с целью расширения своего регионального влияния созвал саммит высокого уровня с участием высокопоставленных чиновников из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана. В ЕС заявляли, что встреча будет направлена на обсуждение наилучшего использования средств, полученных в рамках программы "Глобальный шлюз" - программы инфраструктурного партнерства ЕС, запущенной в 2021 году.