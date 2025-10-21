WSJ: банки США пытаются получить гарантии на кредит Аргентине в $20 млрд

Речь о JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Группа американских банков работает над тем, чтобы получить какие-либо гарантии для предоставления Аргентине кредита в размере $20 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs "изо всех сил пытаются оформить кредит для Аргентины, избежав того, чтобы оказаться на крючке у практически обанкротившейся южноамериканской страны".

Банковский кредит, указывает издание, является частью плана президента США Дональда Трампа и его администрации по обеспечению финансовой поддержки для правительства аргентинского лидера Хавьера Милея, который предусматривает валютный своп на $20 млрд и кредит со стороны частных финансовых организаций на аналогичную сумму. Американские банки ждут от Минфина указаний о том, какие гарантии может предоставить Аргентина или сам Вашингтон.

Ранее Милей заявил, что правительство страны обсуждает с США возможные формы финансовой помощи для погашения задолженностей. 9 октября министр финансов США Скотт Бессент сообщил об осуществлении интервенции на валютном рынке Аргентины.

В последние недели Аргентина столкнулась с ростом странового риска и курса доллара. Падение стоимости песо ускорилось после прошедших 7 сентября выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, на которых правящая партия "Свобода наступает" заняла второе место, отстав от оппозиционной коалиции "Сила родины" более чем на 10 процентных пунктов. Голосованию было уделено повышенное внимание из-за парламентских выборов 26 октября.