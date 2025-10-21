Более 85% опрошенных представителей МСБ сочли деловые связи важными для развития

Самыми популярными площадками для установления деловых контактов предприниматели назвали конференции и бизнес-саммиты, говорится в результатах опроса IT-компании "Битрикс24" и "Точка Банк"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Большинство представителей малого и среднего бизнеса (86%) считают деловые связи важным фактором развития компаний. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса IT-компании "Битрикс24" и "Точка Банк", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Более 86% предпринимателей, участвующих в опросе, считают, что в 2025 году деловые связи помогают в росте компаний", - отмечается в результатах опроса. Наиболее популярными площадками для установления деловых контактов предприниматели назвали конференции и бизнес-саммиты (83%), а также личные рекомендации (74%).

Исследование также показало, что 76% предпринимателей отмечают важность внедрения технологий для развития бизнеса. Развитие команды считают значимым фактором 62% респондентов, а доступ к финансированию - 50% опрошенных.

Главными препятствиями для нетворкинга бизнесмены называют нехватку времени (59%) и отсутствие качественных площадок (50%). При этом 98% респондентов признают эффективность нетворкинга среди социальных инструментов для роста бизнеса.

Исследование проводилось среди более 1 тыс. представителей МСП.