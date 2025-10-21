Посол РФ: УАЗ и "Автоваз" ведут переговоры о присутствии в Эфиопии

Промышленная кооперация, в частности в автомобилестроении, является одним из наиболее перспективных треков экономического сотрудничества двух стран, отметил Евгений Терехин

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские компании УАЗ и "Автоваз" ведут переговоры о возможностях присутствия в Эфиопии, изучают условия ведения бизнеса и инвестиционный климат. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

"Российские компании, включая УАЗ и "Автоваз", изучают условия ведения бизнеса, законодательство, инвестиционный климат и возможности местного рынка, - отметил дипломат. - Этот процесс предполагает проведение глубоких маркетинговых и технических исследований для обеспечения экономической целесообразности проектов. Переговоры ведутся, и мы рассчитываем, что по их итогам будут приняты решения, которые позволят российским автомобилям занять достойное место на дорогах Эфиопии".

Посол обратил внимание на то, что промышленная кооперация, в частности в автомобилестроении, является одним из наиболее перспективных треков экономического сотрудничества РФ и Эфиопии. "Емкий эфиопский рынок с населением почти 130 млн человек представляет стратегический интерес для российских производителей, - подчеркнул он. - Первые шаги в этом направлении уже сделаны: осуществлена поставка пробной партии тракторов Петербургского тракторного завода, а компания Lada export наладила партнерские отношения с местным промышленным объединением Ethio engineering group.

По словам дипломата, переход от прямых продаж к локализации производства - логичный этап развития сотрудничества, который требует тщательной проработки. "Вопросы создания сборочных производств находятся в стадии обсуждения, однако сейчас требуется, с учетом активной линии Аддис-Абебы на обеспечение минимального карбонового следа для экологии, провести гармонизацию требований и предложений", - добавил он.

