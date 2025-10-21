Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов
Редакция сайта ТАСС
02:22
обновлено 02:33

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Тамбов (Донское) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижний Новгород. Все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов приняты. 

РоссияНижегородская областьТамбовская область