В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Тамбов (Донское) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижний Новгород. Все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов приняты.