В шести аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В шести аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Волгоград, Геленджик, Грозный (Северный), Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, направлявшихся во Владикавказ, в Волгоград, Грозный и Сочи.