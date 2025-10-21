Эксперт Бакланов: Эр-Рияд вряд ли введет нефтяное эмбарго из-за Палестины

Вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки отметил, что у Саудовской Аравии сегодня есть другие рычаги влияния

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 21 октября. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Саудовская Аравия вряд ли снова прибегнет к нефтяному эмбарго в случае, если будет недовольна ситуацией вокруг Палестины и действиями Израиля. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки и заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

"Нет, я не думаю, что произойдет возврат к 1973 году, когда было введено нефтяное эмбарго (запрет на экспорт нефти в страны, поддержавшие Израиль в арабо-израильской войне 1973 года - прим. ТАСС). Сейчас у Саудовской Аравии есть другие рычаги влияния, и отношения в регионе складываются иначе. Предложение звучит интересно, но не очень реалистично", - отметил Бакланов, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломат также выразил уверенность в том, что именно Саудовская Аравия может проспонсировать реконструкцию сектора Газа. По его словам, насчет этого "существуют негласные соглашения".

"Все понимают, что возврат всех палестинцев на родину невозможен: нравится нам это или нет, но это так, - и тогда решением проблемы может стать компенсация, которую им способен предоставить Эр-Рияд", - указал Бакланов. Он отметил, что у королевства уже есть опыт быстрого восстановления разрушенных в ходе конфликтов городов, и привел в пример несколько кварталов в столице Ливана Бейруте, "благоустроенных после гражданской войны в весьма сжатые сроки при активном участии саудовских инвесторов". Однако, подчеркнул дипломат, для этого должны сложиться "определенные политические условия", которые позволили бы Саудовской Аравии начать реконструкцию палестинского анклава.

14 сентября палестинское движение ХАМАС призвало участников внеочередного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества принять меры против Израиля, в том числе "использовать нефть как оружие". Однако по итогам встречи на высшем уровне данный шаг так и не был предпринят.

В октябре 1973 года арабские страны - члены организации ОПЕК объявили эмбарго на поставку нефти государствам, поддерживавшим Израиль в ходе Войны Судного дня (запрет затронул в том числе Великобританию, Канаду, Нидерланды, США и Японию). Данное решение привело к началу нефтяного кризиса 1970-х годов, который до сих пор считается одним из крупнейших энергетических кризисов в современной истории. Эмбарго было снято через 5 месяцев, в марте 1974 года, однако этого времени хватило, чтобы цена на нефть на мировых рынках выросла почти в четыре раза - что, в свою очередь, спровоцировало экономический кризис в промышленных странах и выявило их критическую зависимость от поставок топлива.