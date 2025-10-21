В России могут организовать новые места досмотра судов

Этот вопрос включен в повестку заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака 22 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отраслевые министерства и ведомства РФ рассмотрят возможность организации дополнительных специализированных мест досмотра судов в портах для предотвращения их простоя при перевозке нефтепродуктов. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака 22 октября (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Об организации дополнительных специализированных мест досмотра судов при заходе в порты с целью недопущения их простоя", - говорится в документе, с докладом на эту тему выступит Минтранс.

Министерство также доложит о мерах по обеспечению ускорения перевозок нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

О принятых мерах на рынке топлива

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

До этого правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.