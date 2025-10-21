Продажи шуб и дубленок из искусственного меха за январь - сентябрь выросли

Объемы продаж увеличились в четыре раза до 54 тыс. единиц

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Продажи шуб и дубленок из искусственного меха за первые три квартала 2025 года выросли в четыре раза, до 54 тыс. единиц. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

"В продажах зимней верхней одежды лидируют пуховики, парки, шубы и дубленки из экомеха. Так, с начала года продано 160 тыс. пуховиков, а их популярность выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. На втором месте парки - 57 тыс. единиц, однако продажи снизились на 25%. Третью позицию занимают дубленки и шубы из искусственного меха - 54 тыс. единиц, продажи которых выросли в четыре раза", - говорится в сообщении.

При этом самой популярной верхней одеждой остаются куртки: они занимают 82% всех продаж верхней одежды, с начала года продано 27,5 млн штук. На втором месте - пальто, на долю которых приходится 8% продаж (2,7 млн штук), хотя их популярность по сравнению с прошлым годом снизилась на 3%. Третью позицию занимают ветровки с результатом 6% от всей верхней одежды или 2 млн проданных единиц, их стали покупать на 10% чаще.

Продажи плащей и тренчей составили 590 тыс. штук, они показали рост 17%, продажи бомберов выросли в два раза, до 210 тыс. единиц. В число модных предметов одежды остаются косухи - их купили 29 тыс., вдвое больше, чем годом ранее. С начала года также продано 133 тыс. изделий из натурального меха. Самым популярным мехом остается овчина, за ней с заметным отставанием следуют норка, кролик, песец, лиса и нутрия.

Бомберы, тренчи и ветровки чаще покупают в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Шубы и пальто популярнее в Сибири, регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. При этом куртки, шубы и дубленки из искусственного меха популярны по всех регионах, отметили аналитики "Честного знака".

"Чаще всего верхнюю одежду из расчета на 1 тыс. человек покупают на Камчатке, в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Магаданской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Калининградской областях", - добавили эксперты.