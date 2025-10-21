Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,07%

К 07:10 мск он ускорил снижение и находился на отметке 2 723,22 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,07% и находился на уровне 2 742,83 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 723,22 пункта (-0,79%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.