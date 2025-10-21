В Республике Алтай рост экономики к 2028 году составит 3%

В регионе реализуется 36 крупных инвестиционных проектов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Экономический рост в Республике Алтай к 2028 году, согласно социально-экономическому прогнозу региона, составит 3% к 2028 году. Об этом в ходе заседания правительства сообщил глава республики Андрей Турчак.

"Согласно базовому сценарию [социально-экономического] прогноза, рост экономики у нас по годам составит в 2026 году - 2,4%, в 2027 году - 2,8% и в 2028 году планируем выйти на 3% рост. Его основными факторами станут потребительский спрос, инвестиции в наши ведущие отрасли, туризм и сельское хозяйство", - сказал Турчак.

По данным министра экономического развития региона Сергея Боровикова, инвестиции будут преимущественно частными. В регионе реализуется 36 крупных инвестиционных проектов регионального значения.

"Общая сумма инвестиций <…> до 2030 года составит 173,4 млрд рублей. В текущем году в рамках развития ВК "Манжерок" запущено еще два новых проекта по развитию горнолыжной инфраструктуры и строительству отельного комплекса "Пять звезд" с общим объемом инвестиций до 2027 года 53,1 млрд. рублей", - сказал Боровиков.

Также начаты работы по строительству нового аэровокзального комплекса "Аэропорт Горно-Алтайск". Объект планируется запустить в 2028 году. Общий объем инвестиций составит 11,8 млрд рублей. Параллельно ведутся работы по реконструкции объектов аэродромного комплекса. Общая стоимость проекта составляет 10,2 млрд рублей.