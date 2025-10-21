В аэропорту Волгограда задерживаются шесть рейсов

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел самолет

ВОЛГОГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет шести рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда. Согласно онлайн-табло, задержаны два рейса на вылет в Москву, на прилет - два рейса из Москвы и по одному рейсу из Астрахани и Антальи.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 22:21 мск 20 октября до 05:58 мск 21 октября.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел самолет, выполнявший рейс в Волгоград.