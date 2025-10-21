С начала 2025 года 77 тыс. россиян заключили соцконтракт на открытие своего дела

По данным Минтруда, наиболее популярными сферами ведения бизнеса стали индустрия красоты, производство, автомобильное обслуживание, строительство, услуги по ремонту и фото/видео услуги

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более 77 тыс. россиян заключили соцконтракт на открытие своего дела с начала 2025 года. Всего соцконтрактами в 2025 году охвачены уже свыше 520 тыс. человек, сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков.

"Более 186 тыс. социальных контрактов с охватом свыше 520 тыс. граждан заключены за 9 месяцев 2025 года. Развитие своего дела - самое востребованное направление соцконтракта. Более 77 тыс. граждан (41,7%) организовали собственный бизнес благодаря этой мере поддержки. Важно, что социальный контракт - это не только средства на открытие или развитие своего дела. Органы соцзащиты сотрудничают с центрами "Мой бизнес", помогая составить бизнес-план, найти локальные рынки сбыта, получить юридическую помощь", - отметил Котяков.

По данным Минтруда, в 2025 году наиболее популярными сферами ведения бизнеса стали - индустрия красоты (27,1% от общего количества соцконтрактов); производство (9,4%), автомобильное обслуживание (7,1%), строительство (6,7%), услуги по ремонту (5,6%) и фото/видео услуги (5,3%).

Содействие в трудоустройстве - это второе по популярности направление социального контракта, его выбрали 61,6 тыс. человек (33%). Также 24,3 тыс. россиян (13%) получили поддержку на развитие личного подсобного хозяйства, и почти 23 тыс. контрактов помогли гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (12,3%).

Среди граждан, реализующих социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства, наиболее популярными направлениями стали животноводство (70,2%), птицеводство (13,1%), овощеводство (7,7%) и растениеводство (4,3%).

Соцконтракт могут заключать россияне, у которых среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. По итогам 2024 года было заключено 204,7 тыс. социальных контрактов, которые охватили порядка 552,1 тыс. человек. В результате порядка 75,5% граждан увеличили свои доходы, а почти 45% - вышли из бедности.