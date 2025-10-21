На ЗАЭС инспекторы МАГАТЭ наблюдают за ходом работ на ЛЭП

Директор международного агентства Рафаэль Гросси ранее сообщал, что ремонт обеих поврежденных линий электропередачи начался после "установления локальных зон прекращения огня"

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) периодически наблюдают за ходом ремонтно-восстановительных работ на поврежденной обстрелом ВСУ высоковольтной линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская". Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

18 октября персонал ЗАЭС и специалисты "Россетей" начали восстановительные работы на поврежденной обстрелами ВСУ внешней линии энергоснабжения "Днепровская". Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ремонт обеих обеспечивающих Запорожскую АЭС поврежденных линий электропередачи, в том числе находящейся на подконтрольной Украине территории ЛЭП "Ферросплавная-1", начался после "установления локальных зон прекращения огня".

"За ходом работ по восстановлению работоспособности линии периодически наблюдают инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сказала она.