На ЗАЭС инспекторы МАГАТЭ наблюдают за ходом работ на ЛЭП
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) периодически наблюдают за ходом ремонтно-восстановительных работ на поврежденной обстрелом ВСУ высоковольтной линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская". Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
18 октября персонал ЗАЭС и специалисты "Россетей" начали восстановительные работы на поврежденной обстрелами ВСУ внешней линии энергоснабжения "Днепровская". Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ремонт обеих обеспечивающих Запорожскую АЭС поврежденных линий электропередачи, в том числе находящейся на подконтрольной Украине территории ЛЭП "Ферросплавная-1", начался после "установления локальных зон прекращения огня".
"За ходом работ по восстановлению работоспособности линии периодически наблюдают инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сказала она.