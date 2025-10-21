Яхтенный кластер Хайнаня зафиксировал трехкратный прирост новых компаний

Сектор Саньи динамично развивается благодаря преференциям и политике открытости Хайнаньского порта свободной торговли, сообщила газета "Санья жибао"

ХАЙКОУ /Китай/, 21 октября. /ТАСС/. Яхтенный сектор курортного города Санья на побережье острова Хайнань в январе - сентябре зафиксировал трехкратный в годовом исчислении прирост новых компаний. Как сообщила газета "Санья жибао", за девять месяцев местные власти зарегистрировали еще 25 предприятий.

Авторы издания отмечают, что яхтенный сектор Саньи динамично развивается благодаря преференциям и политике открытости Хайнаньского порта свободной торговли.

Как заявил руководитель компании Hainan Atlantis Yacht Club Мэн Сянжуй, выбор Саньи был "стратегическим решением, основанным на перспективах порта свободной торговли и преимуществах [местного] промышленного парка". По словам бизнесмена, благодаря обнуленным пошлинам на широкий перечень продукции его компания имеет возможность резко снизить издержки при импорте престижных яхт и комплектующих к ним. Кроме того, в связи с мерами по упрощению трансграничных расчетов он экономит более 20 млн юаней (примерно $2,8 млн) в год на операционных расходах.

Помимо этого, как отмечается, центральный деловой район Саньи, где размещаются компании указанного сектора, имеет специализированные пристани, которые способны принять 52-метровые суперъяхты, а также сотни причалов. По мере налаживания сотрудничества с ведущими компаниями этой отрасли создаются новые продукты для отдыха туристов на море.

Авторы газеты обращают внимание, что Санья становится "полигоном" для инноваций в яхтинге. Важную роль в развитии этого кластера играет Китайская международная выставка потребительских товаров, которая ежегодно проводится весной в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня), и регулярно организуемый в провинции конкурс яхтенного дизайна. Предполагается, что переход острова с 18 декабря к новой модели таможенного контроля станет мощным стимулом для развития бизнеса, связанного с яхтами.

Санья играет ключевую роль в развитии китайского парусного спорта. Согласно официальным данным, по состоянию на 2024 год в городе было зарегистрировано свыше 1,4 тыс. яхт, которые за 12 месяцев совершили порядка 128 тыс. выходов в море и обслужили более 900 тыс. туристов.