В аэропорту Сочи задерживается пять рейсов на вылет

Ушедший ранее на запасной аэродром самолет отправили в город назначения

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Вылет пяти рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, где в ночь на 21 октября вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Авиакомпании стабилизируют расписание в течение дня, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения на прием и выпуск в сочинском аэропорту действовали в период с 02:00 мск до 06:00 мск. Один самолет, выполнявший рейс в Сочи, ушел на запасной аэродром.

"На 09:00 мск текущего дня <...> задержаны вылеты (более 2-х часов) 5 рейсов. В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что ограничения на прием и выпуск самолетов не оказали серьезного влияния на работу аэропорта, он работает штатно, обстановка в самом терминале спокойная. Кроме того, ушедшее ранее на запасной аэродром судно вернулось в Сочи, его отправили в город назначения.

О ситуации в аэропортах Краснодара и Геленджика

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ночь на вторник также действовали и в аэропортах Краснодара и Геленджика. Как сообщили ТАСС в пресс-службе краснодарского аэропорта, они не повлияли на ее работу, поскольку, согласно регламенту, в это время не работал. В то же время в аэропорту Геленджика, согласно онлайн-табло, задерживается прилет рейса "Аэрофлота" из Москвы.