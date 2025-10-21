В Омске Ростехнадзор выявил 65 нарушений безопасности на ТЭЦ-4

Их обнаружили в ходе согласованной с прокуратурой Омской области внеплановой проверки

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора выявило в ходе внеплановой проверки на ТЭЦ-4 в Омске, принадлежащей ТГК-11, 65 нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщается на сайте управления.

"Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе согласованной с прокуратурой Омской области внеплановой проверки выявило 65 нарушений требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте III класса "Площадка главного корпуса ТЭЦ" структурного подразделения "ТЭЦ-4" АО "Территориальная генерирующая компания № 11" (г. Омск)", - говорится в сообщении.

В отношении компании и должностного лица будет возбуждено административное производство.

В сентябре управление сообщило о выявлении 65 нарушений на крупнейшей ТЭЦ-5 в Омске, которая также принадлежит ТГК-11. В декабре 2023 года на этой ТЭЦ произошла авария, из-за которой было ограничено теплоснабжение 1,6 тыс. домов и почти 200 соцучреждений. Технический директор ТГК-11 Владимир Сосков был обвинен в злоупотреблении. Дело уже бывшего руководителя передано в суд.