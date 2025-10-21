В Татарстане в 3,5 раза нарастили мощности выпуска запчастей благодаря ФРП

Речь идет о запчастях для подвесок и тормозных систем грузовых автомобилей и прицепной техники

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Компания машинных деталей Набережные Челны" ("КМД НЧ") увеличила производственные мощности по выпуску запчастей для подвесок и тормозных систем грузовых автомобилей и прицепной техники в 3,5 раза - до 38 тыс. изделий ежегодно при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Компания машинных деталей Набережные Челны" ("КМД НЧ") автоматизировала участок механической обработки. Это позволило увеличить производственные мощности по выпуску запасных запчастей для подвесок и тормозных систем грузовых автомобилей и прицепной техники в 3,5 раза - до 38 тыс. изделий ежегодно", - сказано в сообщении.

Уточняется, что объем инвестиций составил 150 млн рублей, из которых в виде льготного займа по совместной программе "Проекты развития" 96,3 млн рублей предоставил федеральный ФРП, а 10,7 млн рублей - Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. В пресс-службе отметили, что, по данным предприятия, доля импорта на российском рынке запчастей для подвесок и тормозных систем составляет около 50%. Благодаря увеличению производства "КМД НЧ" планирует нарастить свою долю на вторичном рынке в соответствующем сегменте с 5% до 19%, частично заместив импорт.

Генеральный директор ООО "Компания машинных деталей Набережные Челны" Артем Дейнега подчеркнул, что модернизация завода в современное высокотехнологичное производство, соответствующее международным стандартам, позволит конкурировать с мировыми лидерами - производителями автокомпонентов. "Она [моденизация] стала возможной благодаря финансированию от фондов развития промышленности. Автоматизация процессов, сокращение ручного труда и, как следствие, повышение производительности позволят нам кратно нарастить выпуск автокомплектующих, а уход поставщиков из США и Европы освободил нишу на рынке", - приводятся его слова в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что обновленные производственные мощности позволят изготавливать ежегодно до 6,7 тыс. башмаков балансира для автомобилей КАМАЗ. Также после выхода на проектную мощность планируется выпускать до 15,3 тыс. тормозных барабанов, до 8 тыс. ступиц колеса, до 4,9 тыс. задних и до 900 передних ступиц, преднаначенных для автомобилей КАМАЗ, прицепной техники НЕФАЗ, "Тонар" и L1.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.