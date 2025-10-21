Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 698,7 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,53% - до 2 702,85 и 1 046,55 пункта соответственно. Курс юаня рос на 7,95 копейки - до 11,3545 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 698,7 (-1,68%) индекс РТС составлял 1 044,94 пункта (-1,68%). В это же время курс юаня замедлил рост до 11,31 рубля (+3,5 копейки)

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,07% и находился на уровне 2 742,83 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.