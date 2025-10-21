"Главрыбвод" отозвал заявку на формирование рыбоводного участка на реке Кемь

Он должен был стать ключевым для воспроизводства атлантического лосося и сига

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 октября. /ТАСС/. Руководство "Главрыбвода" обратилось в адрес Минсельхоза Карелии для отзыва своей заявки на формирование рыбоводного участка на реке Кемь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Олег Ермолаев.

По словам вице-премьера, в республике долгие годы наблюдалось сокращение в воспроизводстве озерного лосося, в том числе из-за браконьерства. Совет Федерации поручил Росрыболовству разработать меры для создания маточного стада атлантического лосося и сига, достаточного для обеспечения их ежегодного выпуска в бассейн Онежского озера. Новый участок, заявку на формирование которого подало госпредприятие "Главрыбвод" в Кемском районе, должен был стать ключевым для воспроизводства этих видов. Эта тема вызвала широкий общественный резонанс, местные жители выступили против.

"С учетом напряженной ситуации, которая сложилась с формированием рыбоводного участка (РВУ) по заявке "Главрыбвода", а также ознакомившись с позицией надзорных природоохранных органов, правительство республики провело дополнительные консультации с руководством предприятия. В результате руководство "Главрыбвода" обратилось в адрес Минсельхоза [Республики Карелия] об отзыве своей заявки на формирование РВУ. Как куратор Кемского района и Минсельхоза РК считаю, что данное решение открывает перед "Главрыбводом" путь для решения поставленных государством задач с учетом накопленного опыта на другой территории в рамках новой процедуры оформления РВУ", - говорится в сообщении Ермолаева.

Ермолаев добавил, что создание участка было направлено на решение государственных задач, в том числе в области импортозамещения, поскольку сейчас около 90% посадочного материала карельской форели идет в страну из-за рубежа. Однако, действовать при этом нужно с учетом позиции надзорных ведомств, органов власти, находя общий язык с местными сообществами и жителями.