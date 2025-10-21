На столичном портале поставщиков объем котировочных сессий вырос на 26%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем проведенных котировочных сессий на столичном портале поставщиков составил почти 48 млрд рублей за девять месяцев 2025 года. Это на 26% больше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

"Котировочные сессии - эффективный инструмент, который помогает госзаказчикам экономить бюджетные средства. За три квартала 2025 года на портале поставщиков успешно провели 140,7 тыс. котировочных сессий. Их общий объем достиг почти 48 млрд рублей, на 26% превысив показатель аналогичного периода 2024-го. Снижение начальных цен позволило государственным и муниципальным заказчикам сэкономить 6,1 млрд рублей - на 11% больше, чем годом ранее", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

По ее словам, в среднем в одном мини-аукционе участвуют семь предпринимателей, а начальная цена закупки снижается на 14%. Чаще всего на продажу с котировочных сессий уходили строительные, медицинские, хозяйственные и информационно-технологические товары. Суммарный объем сделок по этим категориям составил 10,4 млрд рублей.

В свою очередь, руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что наибольшее число контрактов в ходе котировочных сессий было заключено с поставщиками из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. "На них пришлось 80,7 тыс. сделок - 57% от общего числа, а объем этих контрактов составил 22,6 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Пуртова.

В пресс-службе напомнили, что котировочные сессии представляют из себя это мини-аукционы, которые длятся по 3, 6 или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Побеждает предприниматель, предложивший наименьшую стоимость.