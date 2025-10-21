Открытие первого в РФ затапливаемого парка в Новосибирске перенесли на 2027 год

Были проблемы с подрядными организациями, сообщила начальник управления благоустройства министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Мария Шичкина

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Первый в России затапливаемый парк "Каменка" в Новосибирске, первоначальный ввод которого планировался в 2023 году, начнет работу в 2027 году. Об этом сообщила журналистам начальник управления благоустройства министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Мария Шичкина.

Изначально открытие парка планировалось в 2023 году, затем его перенесли на 2024 год, а после и на 2025 год. Его концепция предполагает, что реку не будут искусственно ограничивать в период разлива талых вод. Зонирование парка выстроено в соответствии с ежегодными колебаниями уровня воды. В затапливаемой части не планируется установка объектов.

"Объект достаточно многострадальный. Были проблемы с подрядными организациями. Часть объекта была сделана за федеральные средства, часть - за областные. С этого года реализация этого проекта продолжается за счет средств федерального бюджета. В текущем году пересмотрена проектная документация. Сейчас заключены контракты, срок их реализации до конца 2026 года", - сказала она.

По ее словам, в парк проводится освещение, специалисты ведут электромонтажные работы. Кроме этого, планируется завершить и доработать павильоны в парке. Планируется, что общественные пространство откроется для горожан в 2027 году.

Ранее в мэрии города сообщали, что в парке проложены дорожки, установлены лавочки, завершен визит-центр и смонтированы опоры освещения. Как отмечали в муниципалитете, особенность проекта парка в его экологичном подходе к облагораживанию территории. Если раньше при благоустройстве реку ограничивали, что могло негативно сказаться на экосистеме, то данный проект, реализуемый по желанию местных жителей, позволяет создать место для отдыха без вреда естественным природным процессам.

Река Каменка, в начале XX века являвшаяся крупной водной артерией Новосибирска, сейчас тесно окружена жилыми домами и дорожной сетью. Открытый протяженный участок реки можно увидеть только в Дзержинском районе города, население которого превышает 170 тыс. человек. В 2018 году озелененный участок в пойме реки Каменки включен в программу "Формирование комфортной городской среды" как общественное пространство Дзержинского района.