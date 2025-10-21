ЕС хочет использовать все активы России для помощи Украине

Кроме того, европейские страны намереваются усилить давление на экономику РФ и ее оборонно-промышленный комплекс

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Armin Durgut

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. /ТАСС/. Европейские страны разрабатывают меры, которые позволят использовать в полной мере замороженные российские активы для оказания помощи Киеву. Об этом говорится в распространенном канцелярией финляндского президента совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Евросовета, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Польши, Норвегии, Финляндии и Франции, а также Владимира Зеленского.

Читайте также

Репутационные и финансовые риски: кто в Европе против использования российских активов

Как утверждается в документе, подписавшие его стороны "четко понимают, что Украина должна быть в максимально сильной позиции - до, во время и после любого перемирия". Они намереваются "усилить давление на экономику России и ее оборонно-промышленный комплекс", пока российские власти "не будут готовы заключить мир". "Мы разрабатываем меры по использованию всего объема замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы", - говорится в заявлении.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента [США Дональда] Трампа о том, что боевые действия [на Украине] должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров", - добавили авторы документа.

Кроме того, подписавшие документ стороны "встретятся в конце этой недели в рамках [заседания] Евросовета" и так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Киеву, чтобы "обсудить, как двигаться дальше и оказывать дальнейшую поддержку Украине".

Как сообщила ранее газета Politico, постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов", оно может быть одобрено в четверг на саммите лидеров стран блока. 10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.