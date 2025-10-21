Минэнерго, АСИ и платформа НТИ заключили соглашение о сотрудничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" (НТИ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.

"Новая концепция не только укрепляет возможности развития отечественного ТЭК в рамках реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, но и находит отклик у наших зарубежных партнеров. Вместе с Агентством стратегических инициатив и Платформой НТИ мы создаем основу для развития кадров, технологий и инфраструктуры, которая сможет обеспечить устойчивое развитие энергетики России на десятилетия вперед", - отметил Цивилев, чьи слова приводятся в сообщении.

Документ, подписанный на полях международного форума "Российская энергетическая неделя", создаст основу для развития долгосрочного партнерства. Его целью является достижение принципов энергетической справедливости, содействие реализации энергетической стратегии РФ на период до 2050 года и укрепление экономического и технологического суверенитета страны.

Соглашение подписали министр энергетики РФ Сергей Цивилев, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и исполнительный директор Платформы НТИ Андрей Силинг.